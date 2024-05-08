На Київщині працюють сили ППО
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони працюють у Київській області через масштабну повітряну тривогу, оголошену по всій Україні, зі звучанням сирен і попередженнями про запуски російських ракет і збитих безпілотників.
На Київщині працюють сили ППО, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, передає УНН. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Деталі
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Сирени лунають по всій Україні.
Повітряні Сили попереджали про запуск шахедів і ракет з боку Росії.
У Харкові було чутно вибух08.05.24, 03:03 • 50708 переглядiв