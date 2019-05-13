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На КПВВ на Донбасі у чергах зібралися понад 200 автомобілів

На КПВВ на Донбасі у чергах зібралися понад 200 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 205 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 0/60; „Новотроїцьке“ — 15/30; „Гнутове“ — 10/20”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 37,3 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.

Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей незаконні збройні формування продовжують створювати штучні черги на пропускних пунктах.

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