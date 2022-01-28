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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78799 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На коронавірус у світі захворіло понад 366 млн людей

На коронавірус у світі захворіло понад 366 млн людей

Київ • УНН

 • 16629 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Станом на ранок у світі на COVID-19 захворіло понад 366 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Усього у світі коронавірусом інфіковано 366 912 057 людей, одужало 290 161 862. Кількість померлих зросла до 5 656 950.

Лідери за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшою кількістю хворих на коронавірус залишаються: США, Індія, Бразилія, Велика Британія, Росія, Туреччина, Італія, Іспанія та Німеччина.

Лідери за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей зафіксовано: у США, Бразилії та Індії.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 3 946 202 випадків зараження COVID-19, із них 99 738 — летальні.

Нагадаємо

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді інфікованих цим вірусом було виявлено у 188 країнах світу.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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