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На користь українців вже стягнено 250 млн грн боргів із зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство юстиції з початку року повернуло українцям 250 млн грн боргів із заробітної плати. Про це у Facebook написав міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

“У результаті нашої роботи в 2018 році українські працівники отримали 250 млн грн заробітної плати, яка не виплачувалась раніше роками”, — повідомив Петренко.

Він також нагадав, що кампанія Мін’юсту зі стягнення заборгованості по зарплаті розпочалась 2 квітня.

Були створені регіональні штаби та мобільні виконавчі групи, оприлюднено антирейтинги підприємств-боржників у всіх регіонах, розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками, які перебувають у процедурі банкрутства.

Нагадаємо, в Україні, станом на 1 липня, заборгованість із виплати заробітної плати становила 2 млрд 723,4 млн грн, що на 6,3% більше, ніж на початок червня 2018 року.

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