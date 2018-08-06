На користь українців вже стягнено 250 млн грн боргів із зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство юстиції з початку року повернуло українцям 250 млн грн боргів із заробітної плати. Про це у Facebook написав міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.
“У результаті нашої роботи в 2018 році українські працівники отримали 250 млн грн заробітної плати, яка не виплачувалась раніше роками”, — повідомив Петренко.
Він також нагадав, що кампанія Мін’юсту зі стягнення заборгованості по зарплаті розпочалась 2 квітня.
Були створені регіональні штаби та мобільні виконавчі групи, оприлюднено антирейтинги підприємств-боржників у всіх регіонах, розроблено технологічну картку для державних виконавців щодо роботи з боржниками, які перебувають у процедурі банкрутства.
Нагадаємо, в Україні, станом на 1 липня, заборгованість із виплати заробітної плати становила 2 млрд 723,4 млн грн, що на 6,3% більше, ніж на початок червня 2018 року.