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17:47 • 19476 просмотра

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В пользу украинцев уже взыскали 250 млн грн долгов по зарплате

В пользу украинцев уже взыскали 250 млн грн долгов по зарплате

Киев  •  УНН

 • 10794 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство юстиции с начала года вернуло украинцам 250 млн грн долгов по заработной плате. Об этом в Facebook написал министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

"В результате нашей работы в 2018 году украинские работники получили 250 млн грн заработной платы, которые не выплачивалась ранее годами", - сообщил Петренко.

Он также напомнил, что кампания Минюста по взысканию задолженности по зарплате началась 2 апреля.

Были созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы, обнародован антирейтинги предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля, задолженность по выплате заработной платы составила 2 млрд 723,4 млн грн, что на 6,3% больше, чем на начало июня 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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