В пользу украинцев уже взыскали 250 млн грн долгов по зарплате

"В результате нашей работы в 2018 году украинские работники получили 250 млн грн заработной платы, которые не выплачивалась ранее годами", - сообщил Петренко.

Он также напомнил, что кампания Минюста по взысканию задолженности по зарплате началась 2 апреля.

Были созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы, обнародован антирейтинги предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля, задолженность по выплате заработной платы составила 2 млрд 723,4 млн грн, что на 6,3% больше, чем на начало июня 2018 года.