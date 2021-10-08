На кордоні Індії та Китаю сталася сутичка між військовими двох країн

Деталі

“Фізичне зіткнення індійських прикордонників з китайськими військовослужбовцями відбулося 10 днів тому після того, як понад 100 солдатів Народно-визвольної армії Китаю в секторі Таванг вторглися на територію, яку Індія вважає своєю”, — цитує видання слова джерела.

Сутичка між ними тривала декілька годин. До індійських і китайських військовослужбовців, які брали участь в ній, були перекинуті підкріплення. Інцидент вдалося врегулювати і розвести військовослужбовців після переговорів командирів індійських і китайських підрозділів відповідно до встановлених протоколів і механізмамів. Ніхто з прикордонників з обох сторін не постраждав.

“Їхнє протистояння відбулося через те, що індійські та китайські солдати патрулювали цей район у відповідності зі своїми уявленнями про те, де проходить недемаркований кордон між двома країнами. Це призводить до зіткнення і протистояння військовослужбовців Індії та Китаю. Останній такий інцидент стався у східному секторі лінії дійсного контролю в 2016 році. Наприкінці серпня цього року китайські солдати вторглися на індійську територію у секторі Барахоті в штаті Уттаракханд, де також час від часу відбуваються подібні незначні інциденти”, — відзначили джерела.

Контекст

Прикордонний інцидент у Тавангу стався на фоні підготовки Індії та Китаю до проведення в найближчі дні 13-го раунду переговорів про нормалізацію ситуації в іншому прикордонному районі — Східному Ладакху.

До небезпечного протистояння індійської і китайської армій у цьому районі призвели зіткнення біля озера Пангог-Цо 250 військовослужбовців двох країн, що сталися 5-6 травня 2020 року і які повторилися в ніч з 15 на 16 червня в районі річки Галван і призвели до втрат з обох сторін. У зв’язку з цим Індія і Китай перекинули в Ладакх важку артилерію, танки і авіацію, чисельність військових угруповань кожної з протиборчих сторін була доведена до 50 тис. осіб. Після серії переговорів на військовому і дипломатичному рівнях Індія і КНР в лютому цього року почали взаємне поступове відведення військ зі спірних районів на кордоні.