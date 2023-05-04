На Київщині сьогодні лунатимуть сирени - тестуватимуть систему оповіщення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Київській області сьогодні, 4 травня, з 15:00 до 16:00 буде проводитися контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Деталі
У КОВА уточнили, що йдеться про такі громади: Білоцерківська, Броварська, Березанська, Бориспільська, Бучанська, Васильківська, Ірпінська, Обухівська, Переяславська, Ржищівська, Славутицька, Фастівська, Богуславська, Вишгородська, Вишнівська, Кагарлицька, Миронівська, Сквирська, Таращанська, Тетіївська, Узинська, Яготинська, Баришівська, Бородянська, Володарська, Згурівська, Іванківська, Ставищенська, Рокитнянська, Калинівська Броварського району.
Будуть тестувати оновлене програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 - 16:00.
Нагадаємо
На Київщині вже проводили тестування звукових сирен.