На Київщині сьогодні лунатимуть сирени - тестуватимуть систему оповіщення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Київській області сьогодні, 4 травня, з 15:00 до 16:00 буде проводитися контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

Деталі

У КОВА уточнили, що йдеться про такі громади: Білоцерківська, Броварська, Березанська, Бориспільська, Бучанська, Васильківська, Ірпінська, Обухівська, Переяславська, Ржищівська, Славутицька, Фастівська, Богуславська, Вишгородська, Вишнівська, Кагарлицька, Миронівська, Сквирська, Таращанська, Тетіївська, Узинська, Яготинська, Баришівська, Бородянська, Володарська, Згурівська, Іванківська, Ставищенська, Рокитнянська, Калинівська Броварського району.

Будуть тестувати оновлене програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 - 16:00.

Нагадаємо

На Київщині вже проводили тестування звукових сирен.

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