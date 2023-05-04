На Киевщине сегодня будут звучать сирены - будут тестировать систему оповещения

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киевской области сегодня, 4 мая, с 15:00 до 16:00 будет проводиться контрольная техническая проверка срабатывания действующих электромеханических сирен. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

В КОВА уточнили, что речь идет о таких громадах: Белоцерковская, Броварская, Березанская, Бориспольская, Бучанская, Васильковская, Ирпенская, Обуховская, Переяславская, Ржищевская, Славутичская, Фастовская, Богуславская, Вышгородская, Вишневская, Кагарлыкская, Мироновская, Сквирская, Таращанская, Тетиевская, Узинская, Яготинская, Барышевская, Бородянская, Володарская, Згуровская, Иванковская, Ставищенская, Рокитнянская, Калиновская Броварского района.

Будут тестировать обновленное программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00 - 16:00.

Напомним

В Киевской области уже проводили тестирование звуковых сирен.

Украинские Национальные Новости

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