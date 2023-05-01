На Київщині проведуть тестування звукових сирен
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Київщині орієнтовно о 15 годині сьогодні відбудеться тестування звукових сирен, жителів просять зберігати спокій, передає УНН з посиланням Київську обласну військову адміністрацію.
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"Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00-15:20",- йдеться в повідомленні КОВА у Telegram.
В адміністрації попросили жителів Київщини зберігати спокій, це роботи планові.
Доповнення
Як раніше повідомляла КМВА, цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала біля 3-х годин. В повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації типу Ту95мс. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.
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