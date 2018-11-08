На Кіровоградщині реконструюють 10 футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Кіровоградській області реконструюють 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це свідчать дані бази тендерів ProZorro Clarity Project, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про реконструкцію футбольних міні-полів у селі Приютівка, смт Петрове, м.Олександрія, смт Новгородка, м.Новоукраїнка, м.Знам’янка, м.Мала Виска, с.Григорівка, смт Компаніївка, смт Голованівськ.
Роботи із реконструкції вищезазначених футбольних міні-полів мають бути завершені до кінця року.
Загалом, вказані підряди між собою розділили 5 різних компаній: ТОВ “Укрбудавтоматика”, ТОВ “Мегабуд-ЮА”, ТОВ “Мегабуд-БК”, ТОВ “Кіровограджилстрой” та ПП “Атлант-3000”.
Зауважимо, що масове будівництво майданчиків для міні-футболу по всій країні стало можливим після того, як у 2017 року парламент вніс зміни до бюджету.
З ініціативою розбудови футбольної інфраструктури країни активно виступає вітчизняна Федерація футболу. У ФФУ раніше повідомили, що протягом 2015-2018 років вже було побудовано близько 900 нових об’єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування і будівництва на сьогодні перебувають ще близько 500 футбольних майданчиків.
У Федерації також заявили, що мають мету “реалізувати дуже амбітний „план Маршалла“, який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів”.