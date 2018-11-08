В Кировоградской области реконструируют 10 футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Кировоградской области реконструируют 10 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом свидетельствуют данные базы тендеров ProZorro Clarity Project, передает УНН.
Речь идет о реконструкции футбольных мини-полей в селе Приютовка, пгт Петрово, г.Александрия, пгт Новгородка, г.Новоукраинка, г.Знамянка, г.Мала Виска, с.Григоровка, пгт Компанеевка, пгт Голованевск.
Работы по реконструкции вышеупомянутых футбольных мини-полей должны быть завершены до конца года.
В целом указанные подряды между собой разделили 5 различных компаний: ООО "Укрбудавтоматика", ООО "Мегастрой-ЮА", ООО "Мегастрой-БК", ООО "Кировограджилстрой" и ЧП "Атлант-3000".
Заметим, что массовое строительство площадок для мини-футбола по всей стране стало возможным после того, как в 2017 году парламент внес изменения в бюджет.
С инициативой развития футбольной инфраструктуры страны активно выступает отечественная Федерация футбола. В ФФУ ранее сообщили, что в течение 2015-2018 годов уже было построено около 900 новых объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства на сегодняшний день находятся еще около 500 футбольных площадок.
В Федерации также заявили, что ставят за цель "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов".