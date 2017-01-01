На Кіровоградщині попрощались з полеглим бійцем АТО Олегом Стасієм
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 січня. УНН. В місті Помічна Кіровоградської області сьогодні відбулось прощання із загиблим в зоні АТО бійцем Олегом Стасієм, передає кореспондент УНН-Центр.
На центральну площу прийшли попрощатись з ним близько 500 людей. До заходу долучилися військовослужбовці, чиновники, освітяни школи, в якій вчився боєць, та містяни.
Під час хвилини мовчання більшість з присутніх, прощалися з Олегом Стасієм ставши на коліна.
Похоронять бійця сьогодні на території міського цвинтаря.
Нагадаємо, 29 грудня 2016 року в зоні АТО від розриву гранати загинув 21-річний військовослужбовець із смт Помічна Олег Стасій.