В Кировоградской области попрощались с погибшим бойцом АТО Олегом Стасием
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 января. УНН. В городе Помошная Кировоградской области сегодня состоялось прощание с погибшим в зоне АТО бойцом Олегом Стасием, передает корреспондент УНН-Центр .
На центральную площадь пришли проститься с ним около 500 человек. К мероприятию присоединились военнослужащие, чиновники, педагоги школы, в которой учился боец, и горожане.
Во время минуты молчания большинство из присутствующих, прощались с Олегом Стасием став на колени.
Похоронят бойца сегодня на территории городского кладбища.
Напомним, 29 декабря 2016 года в зоне АТО от разрыва гранаты погиб 21-летний военнослужащий из пгт Помошная Олег Стасий .