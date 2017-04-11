На Кіпрі відновилися перевори про об’єднання острова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні після двомісячної перерви відновлюються переговори про об'єднання Кіпру, повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.
Переговори між лідерами двох етнічних громад — грецької і турецької — були перервані після того, як грецький парламент Кіпру ухвалив закон про обов’язковість вшанування дати плебісциту 1950 року про приєднання острова до Греції.
Як повідомляється, згодом Палата представників Республіки Кіпр скасувала рішення про проведення у школах заходів, присвячених питанню об’єднання з Грецією.
Переговори з урегулювання кіпрської проблеми почалися в травні 2015 року за посередництва ООН.
Нинішній діалог сторін розділений на шість тематичних частин: “територіальне питання”, “власність”, “економіка”, “відносини з ЄС”, “безпека і гарантії”, а також “управління і розподіл влади”.
Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з послом Кіпру Луїсом Телемаху подякував цій країні за послідовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і висловив сподівання на подальше збереження єдності ЄС у питанні санкцій проти Росії.