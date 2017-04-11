На Кипре возобновились переворы об объединении острова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51627 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104991 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161630 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118920 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118012 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113354 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104818 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107218 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103702 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155069 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На Кипре возобновились переворы об объединении острова

На Кипре возобновились переворы об объединении острова

Киев  •  УНН

 • 10952 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня после двухмесячного перерыва возобновляются переговоры об объединении Кипра, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Переговоры между лидерами двух этнических общин — греческой и турецкой — были прерваны после того, как греческий парламент Кипра принял закон об обязательности почитания даты плебисцита 1950 года о присоединении острова к Греции.

Как сообщается, впоследствии Палата представителей Республики Кипр отменила решение о проведении в школах мероприятий, посвященных вопросу объединения с Грецией.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы начались в мае 2015 года при посредничестве ООН.

Нынешний диалог сторон разделен на шесть тематических частей: “территориальный вопрос”, “собственность”, “экономика”, “отношения с ЕС”, “безопасность и гарантии”, а также “управление и разделение власти”.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послом Кипра Луисом Телемаху поблагодарил эту страну за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил надежду на дальнейшее сохранение единства ЕС в вопросе санкций против России.

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