На Кипре возобновились переворы об объединении острова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня после двухмесячного перерыва возобновляются переговоры об объединении Кипра, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Переговоры между лидерами двух этнических общин — греческой и турецкой — были прерваны после того, как греческий парламент Кипра принял закон об обязательности почитания даты плебисцита 1950 года о присоединении острова к Греции.
Как сообщается, впоследствии Палата представителей Республики Кипр отменила решение о проведении в школах мероприятий, посвященных вопросу объединения с Грецией.
Переговоры по урегулированию кипрской проблемы начались в мае 2015 года при посредничестве ООН.
Нынешний диалог сторон разделен на шесть тематических частей: “территориальный вопрос”, “собственность”, “экономика”, “отношения с ЕС”, “безопасность и гарантии”, а также “управление и разделение власти”.
Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послом Кипра Луисом Телемаху поблагодарил эту страну за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил надежду на дальнейшее сохранение единства ЕС в вопросе санкций против России.