На Херсонщині ЗСУ затримали чотирьох окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Херсонській області однією з розвідувальних груп Збройних Сил України, було затримано чотирьох російських окупантів. Про це повідомляє Угруповання військ "Південь", передає УНН.
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"На території Херсонської області однією з розвідувальних груп Збройних Сил України, було затримано чотирьох військовослужбовців російської федерації. На даний час з військовослужбовцями країни-агресора ведеться допит", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що метою допиту являється отримання інформації щодо приналежності їх до конкретного підрозділу зс рф, стану укомплектованості озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та особовим складом, отримання інформації щодо завдання підрозділу.
"Це дозволить прогнозувати подальші дії противника щодо просування його підрозділів по території Херсонської області. Крім цього планується встановлення особистих даних захоплених військовослужбовців країни-агресора для подальшого обміну полоненими", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,9 тис. осіб, 698 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.