На Херсонщині СБУ виявила схованку з боєприпасами

Правоохоронці виявили схрон на узбіччі проїзджої частини під грудою побутового сміття, де зберігалося понад 4 тисячі патронів різного калібру.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 23 листопада співробітники поліції вилучили у мешканця Донеччини 5 гранат, 5 тротилових шашок загальною вагою 1,6 кг та понад тисячу набоїв.

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