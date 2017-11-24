На Херсонщині СБУ виявила схованку з боєприпасами
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили у Генічеську на Херсонщині схованку с боєприпасами. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.
Правоохоронці виявили схрон на узбіччі проїзджої частини під грудою побутового сміття, де зберігалося понад 4 тисячі патронів різного калібру.
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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 23 листопада співробітники поліції вилучили у мешканця Донеччини 5 гранат, 5 тротилових шашок загальною вагою 1,6 кг та понад тисячу набоїв.
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