В Херсонской области СБУ обнаружила тайник с боеприпасами

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65471 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 48020 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56976 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66068 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113228 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113974 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140447 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107311 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108735 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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10 марта, 10:58 • 112027 просмотра
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10 марта, 10:01 • 113189 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 206004 просмотра
Актуальное
В Херсонской области СБУ обнаружила тайник с боеприпасами

В Херсонской области СБУ обнаружила тайник с боеприпасами

Киев  •  УНН

 • 9065 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Геническе Херсонской области тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Правоохранители обнаружили схрон на обочине проезжей части под грудой бытового мусора, где хранилось более 4 тысяч патронов различного калибра.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 23 ноября сотрудники полиции изъяли у жителя Донецкой области 5 гранат, 5 тротиловых шашек общим весом 1,6 кг и более тысячи патронов.

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