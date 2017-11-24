В Херсонской области СБУ обнаружила тайник с боеприпасами

Правоохранители обнаружили схрон на обочине проезжей части под грудой бытового мусора, где хранилось более 4 тысяч патронов различного калибра.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 23 ноября сотрудники полиции изъяли у жителя Донецкой области 5 гранат, 5 тротиловых шашек общим весом 1,6 кг и более тысячи патронов.

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