На Херсонщині окупанти ввели заборону на переміщення між деякими населеними пунктами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окупанти посилюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Так між Голою Пристанню та Кінбурнською косою заборонено пересування практично до кінця серпня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою”, - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що окупанти проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.
Нагадаємо
Загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині збираються зняти постановочне відео про нібито “знищення 150 українських диверсантів у місцевому сільському будинку культури”. Підготовку до зйомок пропагандистського відео окупанти проводять у Козачих Лагерях, в кадрі будуть російські солдати.