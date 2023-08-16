На Херсонщині окупанти ввели заборону на переміщення між деякими населеними пунктами

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“Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою”, - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що окупанти проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Нагадаємо



Загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині збираються зняти постановочне відео про нібито “знищення 150 українських диверсантів у місцевому сільському будинку культури”. Підготовку до зйомок пропагандистського відео окупанти проводять у Козачих Лагерях, в кадрі будуть російські солдати.