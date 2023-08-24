На Херсонщині армія рф вбила аграрія - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Через обстріл російських військ Херсонської області у полі загинув аграрій, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"На Херсонщині російська армія вбила аграрія. Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки", - повідомив Прокудін у Telegram.
З його слів, чоловік отримав поранення, несумісні з життям.
Нагадаємо
Через сьогоднішній обстріл російськими війська середмістя Херсона постраждала дитина, повідомив голова Херсонської ОВА Олесандр Прокудін. Як вказали в Офісі Генпрокурора, загалом відомо про трьох постраждалих.