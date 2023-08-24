В Херсонской области армия рф убила агрария - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Из-за обстрела российских войск Херсонской области в поле погиб аграрий, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"В Херсонской области российская армия убила агрария. Под вражеский обстрел попал тракторист, который работал в поле вблизи Широкой Балки", - сообщил Прокудин в Telegram.
По его словам, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Напомним
Из-за сегодняшнего обстрела российскими войсками центра Херсона пострадал ребенок, сообщил глава Херсонской ОВА Олесандр Прокудин. Как указали в Офисе Генпрокурора, всего известно о трех пострадавших.