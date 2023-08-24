В Херсонской области армия рф убила агрария - ОВА

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"В Херсонской области российская армия убила агрария. Под вражеский обстрел попал тракторист, который работал в поле вблизи Широкой Балки", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним

Из-за сегодняшнего обстрела российскими войсками центра Херсона пострадал ребенок, сообщил глава Херсонской ОВА Олесандр Прокудин. Как указали в Офисе Генпрокурора, всего известно о трех пострадавших.