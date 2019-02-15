Електричка збила легковик, водій помер на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Близько 8:00 у п'ятницю, 15 лютого, на залізничному переїзді в селищі Буди Харківського району сталася аварія. У результаті аварії на місці загинув 74-річний водій автомобіля Daewoo Lanos. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління Нацполіції у Харківській області.
За попередніми даними, водій автомобіля не зупинився на заборонений світловий та звуковий сигнал світлофора, у результаті чого сталося зіткнення з електропоїздом.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на станції Долинська у Кіровоградській області 29 грудня 2018 року машина з п'яними людьми врізалась у поїзд. Всього в автомобілі було шестеро людей – усі в нетверезому стані.