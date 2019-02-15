Електричка збила легковик, водій помер на місці

За попередніми даними, водій автомобіля не зупинився на заборонений світловий та звуковий сигнал світлофора, у результаті чого сталося зіткнення з електропоїздом.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на станції Долинська у Кіровоградській області 29 грудня 2018 року машина з п'яними людьми врізалась у поїзд. Всього в автомобілі було шестеро людей – усі в нетверезому стані.