Электричка сбила легковушку, водитель скончался на месте
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Около 8:00 в пятницу, 15 февраля, на железнодорожном переезде в поселке Буды Харьковского района произошла авария. В результате аварии на месте погиб 74-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos". Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий световой и звуковой сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на станции Долинская в Кировоградской области 29 декабря 2018 года машина с пьяными людьми врезалась в поезд. Всего в автомобиле было шесть человек - все в нетрезвом состоянии.