Электричка сбила легковушку, водитель скончался на месте

По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий световой и звуковой сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на станции Долинская в Кировоградской области 29 декабря 2018 года машина с пьяными людьми врезалась в поезд. Всего в автомобиле было шесть человек - все в нетрезвом состоянии.