На Ібіці госпіталізували відомого футболіста Роналдо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишній гравець збірної Бразилії з футболу Роналдо був госпіталізований на іспанському острові Ібіца. Про це повідомляє портал Football Italia з посиланням на місцевих представників, передає УНН.
За інформацією видання, 41-річний екс-нападаник був доставлений в лікарню в п'ятницю ввечері. Пізніше йому поставили діагноз - пневмонія, після чого він був переведений в приватну поліклініку.
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Про те, в якому стані наразі знаходиться Роналдо, не повідомляється.
За інформацією видання, бразилець часто проводив літо на Ібіці і володіє будинком у цьому районі.