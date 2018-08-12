На Ибице госпитализировали известного футболиста Роналдо
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Роналдо был госпитализирован на испанском острове Ибица. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на местных представителей, передает УНН.
По информации издания, 41-летний экс-нападающий был доставлен в больницу в пятницу вечером. Позже ему поставили диагноз - пневмония, после чего он был переведен в частную поликлинику.
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О том, в каком состоянии сейчас находится Роналдо, не сообщается.
По информации издания, бразилец часто проводил лето на Ибице и владеет домом в этом районе.