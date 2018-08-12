На Ибице госпитализировали известного футболиста Роналдо

По информации издания, 41-летний экс-нападающий был доставлен в больницу в пятницу вечером. Позже ему поставили диагноз - пневмония, после чего он был переведен в частную поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразилец Роналдо обвинил "Барселону" в отсутствии уважения

О том, в каком состоянии сейчас находится Роналдо, не сообщается.

По информации издания, бразилец часто проводил лето на Ибице и владеет домом в этом районе.