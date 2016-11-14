На гірськолижних курортах Карпат не працюють підйомники – не сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На багатьох гірськолижних курортах у Карпатах не працюють підйомники, попри те, що сніг випав там доволі давно і багато бажаючих насолодитися гірськолижним відпочинком вже приїхали на курорти. Про це УНН розповіли відпочивальники.
Очевидці розповідають, що снігу в горах більш ніж достатньо. А протягом останніх днів суттєво зріс потік тих, хто бажає відпочити.
“Готелі наповнені, снігу — море, а підйомники не працюють. Як пояснили нам співробітники — не сезон, запускати ще рано”, — розповіли кореспонденту УНН відпочиваючі.
Така ситуація спостерігається на курортах Прикарпаття та Львівської області, зокрема в районі гори Буковель.
Нагадаємо, перший сніг у Карпатах цього року випав ще у 20-их числа вересня. За останні дні територія Карпат, та загалом Західної України, перебувала під дією сніжного циклону. У деяких місцевостях випало до 50 см снігу за добу.
Слід додати, що на більшості українських гірськолижних курортів сезон починається з кінця листопада.