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На гірськолижних курортах Карпат не працюють підйомники – не сезон

На гірськолижних курортах Карпат не працюють підйомники – не сезон

Київ • УНН

 • 5732 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На багатьох гірськолижних курортах у Карпатах не працюють підйомники, попри те, що сніг випав там доволі давно і багато бажаючих насолодитися гірськолижним відпочинком вже приїхали на курорти. Про це УНН розповіли відпочивальники.

Очевидці розповідають, що снігу в горах більш ніж достатньо. А протягом останніх днів суттєво зріс потік тих, хто бажає відпочити.

“Готелі наповнені, снігу — море, а підйомники не працюють. Як пояснили нам співробітники — не сезон, запускати ще рано”, — розповіли кореспонденту УНН відпочиваючі.

Така ситуація спостерігається на курортах Прикарпаття та Львівської області, зокрема в районі гори Буковель.

Нагадаємо, перший сніг у Карпатах цього року випав ще у 20-их числа вересня. За останні дні територія Карпат, та загалом Західної України, перебувала під дією сніжного циклону. У деяких місцевостях випало до 50 см снігу за добу.

Слід додати, що на більшості українських гірськолижних курортів сезон починається з кінця листопада.

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