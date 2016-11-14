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15 марта, 19:03 • 109939 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151792 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128396 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107497 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102787 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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На горнолыжных курортах Карпат не работают подъемники - не сезон

На горнолыжных курортах Карпат не работают подъемники - не сезон

Киев • УНН

 • 5730 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На многих горнолыжных курортах в Карпатах не работают подъемники, несмотря на то, что снег выпал там довольно давно и много желающих насладиться горнолыжным отдыхом уже приехали на курорты. Об этом УНН рассказали отдыхающие.

Очевидцы рассказывают, что снега в горах более чем достаточно. А в последние дни существенно возрос поток желающих отдохнуть.

"Гостиницы наполнены, снега - море, а подъемники не работают. Как объяснили нам сотрудники - не сезон, запускать еще рано", - рассказали корреспонденту УНН отдыхающие.

Такая ситуация наблюдается на курортах Прикарпатья и Львовской области, в частности в районе горы Буковель.

Напомним, первый снег в Карпатах в этом году выпал еще в двадцатых числа сентября. За последние дни территория Карпат, и в целом Западной Украине, находилась под действием снежного циклона. В некоторых выпало до 50 см снега в сутки.

Следует добавить, что на большинстве украинских горнолыжных курортов сезон начинается с конца ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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