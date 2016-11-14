На горнолыжных курортах Карпат не работают подъемники - не сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На многих горнолыжных курортах в Карпатах не работают подъемники, несмотря на то, что снег выпал там довольно давно и много желающих насладиться горнолыжным отдыхом уже приехали на курорты. Об этом УНН рассказали отдыхающие.
Очевидцы рассказывают, что снега в горах более чем достаточно. А в последние дни существенно возрос поток желающих отдохнуть.
"Гостиницы наполнены, снега - море, а подъемники не работают. Как объяснили нам сотрудники - не сезон, запускать еще рано", - рассказали корреспонденту УНН отдыхающие.
Такая ситуация наблюдается на курортах Прикарпатья и Львовской области, в частности в районе горы Буковель.
Напомним, первый снег в Карпатах в этом году выпал еще в двадцатых числа сентября. За последние дни территория Карпат, и в целом Западной Украине, находилась под действием снежного циклона. В некоторых выпало до 50 см снега в сутки.
Следует добавить, что на большинстве украинских горнолыжных курортов сезон начинается с конца ноября.