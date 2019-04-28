На форумі "Один пояс - один шлях" в КНР підписали контракти на 64 млрд доларів

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова КНР і очільник Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін під час форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні у суботу оголосив про підписання контрактів на понад 64 мільярди доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.