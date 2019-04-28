На форумі "Один пояс - один шлях" в КНР підписали контракти на 64 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова КНР і очільник Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін під час форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні у суботу оголосив про підписання контрактів на понад 64 мільярди доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.
За його словами, це дозволить відбудувати старий "шовковий шлях", який безпосередньо зв'яже Китай з Європою.
"Дедалі більше друзів та партнерів приєднаються до співробітництва. Воно отримає більш високу якість та кращі перспективи", - наголосив він.
Зокрема, КНР планує будівництво нових доріг та залізниць. Раніше Сі Цзіньпін заявив, що при розвитку "Нового шовкового шляху" КНР буде дотримуватися політики "нульової терпимості до корупції".
Нагадаємо, Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією та Європою і готова запропонувати транспортні маршрути українською територією для сполучення Китаю з країнами Європи. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час другого міжнародного форуму "Один пояс, один шлях" напередодні у Пекіні.