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На форумі "Один пояс - один шлях" в КНР підписали контракти на 64 млрд доларів

На форумі "Один пояс - один шлях" в КНР підписали контракти на 64 млрд доларів

Київ • УНН

 • 12723 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова КНР і очільник Комуністичної партії країни Сі Цзіньпін під час форуму "Один пояс - один шлях" у Пекіні у суботу оголосив про підписання контрактів на понад 64 мільярди доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.

За його словами, це дозволить відбудувати старий "шовковий шлях", який безпосередньо зв'яже Китай з Європою.

"Дедалі більше друзів та партнерів приєднаються до співробітництва. Воно отримає більш високу якість та кращі перспективи", - наголосив він.

Зокрема, КНР планує будівництво нових доріг та залізниць. Раніше Сі Цзіньпін заявив, що при розвитку "Нового шовкового шляху" КНР буде дотримуватися політики "нульової терпимості до корупції".

Нагадаємо, Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією та Європою і готова запропонувати транспортні маршрути українською територією для сполучення Китаю з країнами Європи. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час другого міжнародного форуму "Один пояс, один шлях" напередодні у Пекіні.

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