На Донеччині пасажирський автобус збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поблизу міста Покровськ у Донецькій області водій автобусу не помітив 56-річного чоловіка, якій йшов по дорозі, та скоїв на нього наїзд. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 04:00 на автодорозі Знам’янка – Луганськ – Ізварине біля села Лисівка. В ході огляду місця події поліцейські встановили, що пішохід йшов на зустріч у протилежному напрямку відносно автобусу.
48-річний водій запізно помітив пішохода, намагався уникнути наїзду, однак не встиг зупинити транспортний засіб. Чоловік помер на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харкові літня жінка потрапила під колеса легковика, від отриманих травм вона померла в лікарні.