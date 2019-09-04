На Донеччині пасажирський автобус збив чоловіка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поблизу міста Покровськ у Донецькій області водій автобусу не помітив 56-річного чоловіка, якій йшов по дорозі, та скоїв на нього наїзд. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 04:00 на автодорозі Знам’янка – Луганськ – Ізварине біля села Лисівка. В ході огляду місця події поліцейські встановили, що пішохід йшов на зустріч у протилежному напрямку відносно автобусу.

48-річний водій запізно помітив пішохода, намагався уникнути наїзду, однак не встиг зупинити транспортний засіб. Чоловік помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харкові літня жінка потрапила під колеса легковика, від отриманих травм вона померла в лікарні.

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