В Донецкой области пассажирский автобус сбил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вблизи города Покровск в Донецкой области водитель автобуса не заметил 56-летнего мужчину, который шел по дороге, и совершил на него наезд. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 04:00 на автодороге Знаменка - Луганск - Изварино возле села Лысовка. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что пешеход шел на встречу в противоположном направлении относительно автобуса.
48-летний водитель поздно заметил пешехода, пытался избежать наезда, однако не успел остановить транспортное средство. Мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харькове пожилая женщина попала под колеса легковушки, от полученных травм она скончалась в больнице.