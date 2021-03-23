На Донеччині невідомий пограбував пункт прийому металобрухту та з автоматичної зброї поранив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Донецькій області невідомий у масці пограбував пункт прийому металобрухту та з автоматичної зброї поранив людину у ногу. Поліція проводить операцію щодо встановлення та затримання зловмисника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
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"Сьогодні, 23 березня, невідомий у масці пограбував пункт прийому металобрухту та з автоматичної зброї поранив людину у ногу. Поліція проводить операцію щодо встановлення та затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що повідомлення про подію надійшло від жителя Слов’янська близько 7:00. На місце події прибула слідчо-оперативна група, кінологи, працівники криміналістичної лабораторії та працівники обласного главку поліції.
"На розшук злочинця піднято весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розпочато спеціальну поліцейську операцію.Розгорнуто оперативний штаб, до якого входять працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Донеччини. Для розкриття злочину задіяно всі наявні сили та ресурси", - зазначається в повідомленні.
Також за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Доповнення
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