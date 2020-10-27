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На Донбасі за добу зафіксовано три обстріли — ООС

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Донбасі минулої доби з боку бойовиків зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

“Упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських військових порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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