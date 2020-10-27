На Донбасі за добу зафіксовано три обстріли — ООС

“Упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських військових порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.