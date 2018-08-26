На Донбасі сьогодні загинуло двоє українських військових - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це у мережі у Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
Так, противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Південне, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове та Лебединське. У всіх випадках командири підрозділів приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.
Поряд із цим на Луганському напрямку в районі відповідальності однієї з бригад мали місце два випадки підриву на мінно-вибухових пристроях. В одному з них, виконуючи бойове розпорядження командира батальйону щодо перевірки мінно-вибухових загороджень, внаслідок підриву на вибуховому пристрої один військовослужбовець був поранений, ще один зазнав травмування.
В районі оборони іншого батальйону через особисту необережність військовослужбовця стався підрив мінно-вибухового пристрою, в результаті чого два військовослужбовця загинуло, два отримали бойові травми. За даними фактами проводиться ретельна перевірка.
В цілому ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Об’єднані сили продовжують виконання завдань у посиленому режимі.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.