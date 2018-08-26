На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в сети в Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
Так, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединское. Во всех случаях командиры подразделений принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.
Наряду с этим на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы.
В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего двое военнослужащих погибли, двое получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка.
В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Объединенные силы продолжают выполнение задач в усиленном режиме.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями.