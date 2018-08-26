На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных - ООС

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 394 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 11354 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 32989 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 33255 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 23361 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 54600 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 101393 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 153647 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 139704 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71921 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 23893 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 31508 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 27212 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 31103 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 21827 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 22415 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 32957 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 33224 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 153632 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 139694 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 6326 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16215 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18205 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20428 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23255 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных - ООС

Киев • УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в сети в Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных - ООС

Так, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Новотроицкое, Водяное, Гнутово и Лебединское. Во всех случаях командиры подразделений принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Наряду с этим на Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы.

В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего двое военнослужащих погибли, двое получили боевые травмы. По данным фактам проводится тщательная проверка.

В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Объединенные силы продолжают выполнение задач в усиленном режиме.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12