Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: поранено рибалку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська, внаслідок чого поранення дістав місцевий житель. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Як зазначили, приблизно о 11:30 збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська. Окупанти випустили п'ять черг з автоматичної зброї.
"Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища", — ідеться у повідомленні.
Чоловіка доправили до Світлодарської міської лікарні.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.