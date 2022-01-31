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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78500 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: поранено рибалку

Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: поранено рибалку

Київ • УНН

 • 15755 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська, внаслідок чого поранення дістав місцевий житель. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Як зазначили, приблизно о 11:30 збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська. Окупанти випустили п'ять черг з автоматичної зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища", — ідеться у повідомленні.

Чоловіка доправили до Світлодарської міської лікарні.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

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