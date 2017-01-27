На Дніпропетровщині запровадили карантин через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Дніпропетровщині в зоні виявлення африканської чуми свиней поліція виставила карантинні пости, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що 25 січня у фермерському господарстві в с. Новопілля під час дослідження ДНК 16 померлих тварин було виявлено збудник африканської чуми свиней. Цього ж дня райдержадміністрація Криворізького району прийняла рішення ліквідувати все поголів’я свиней на території фермерського господарства (450 голів). Другий випадок захворювання було виявлено наступного дня у приватному домоволодінні у Синельниківському районі. Там померло 7 свиней, заражених африканською чумою.
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"Після виявлення захворювання поліція встановила 3-кілометрову карантинну зону та розпочала заходи превентивного характеру. Були встановлені стаціонарні блокпости з цілодобовим чергуванням поліцейських, працівників ДСНС та спеціалістів ветеринарної медицини. Правоохоронці запобігають ввезенню та вивезенню свинини з вказаних населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Також у відділі комунікації зазначили, що поліцейські у складі комісії з працівників міськвиконкому та ветеринарної медицини здійснюють подворовий обхід господарств, де утримуються свині. Власників тварин попереджають про небезпеку африканської чуми, кримінальну відповідальність за порушення ветеринарних правил, які можуть спричинити поширення хвороби. Також ветеринари беруть проби у здорових тварин та виявляють хворих. Вказані заходи триватимуть до повної локалізації та ліквідації інфекції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Луганській області виявлено факт продажу в магазині м’ясної продукції, зараженої африканською чумою свиней.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, для боротьби з АЧС необхідно внести зміни до законодавства щодо ідентифікації тварин.