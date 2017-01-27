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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепропетровской области ввели карантин из-за АЧС

В Днепропетровской области ввели карантин из-за АЧС

Киев • УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Днепропетровской области в зоне обнаружения африканской чумы свиней полиция выставила карантинные посты, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что 25 января в фермерском хозяйстве в с. Новопилля в ходе исследования ДНК 16 умерших животных был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней. В этот же день райгосадминистрация Криворожского района приняла решение ликвидировать все поголовье свиней на территории фермерского хозяйства (450 голов). Второй случай заболевания был обнаружен на следующий день в частном домовладении в Синельниковском районе. Там умерло 7 свиней, зараженных африканской чумой.

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"После выявления заболевания полиция установила 3-километровую карантинную зону и начала мероприятия превентивного характера. Были установлены стационарные блокпосты с круглосуточным дежурством полицейских, работников ГосЧС и специалистов ветеринарной медицины. Правоохранители предупреждают ввоз и вывоз свинины из указанных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Также в отделе коммуникации отметили, что полицейские в составе комиссии из сотрудников горисполкома и ветеринарной медицины осуществляют подворовой обход хозяйств, где содержатся свиньи. Владельцев животных предупреждают об опасности африканской чумы, уголовной ответственности за нарушения ветеринарных правил, которые могут повлечь распространение болезни. Также ветеринары берут пробы у здоровых животных и обнаруживают больных. Указанные мероприятия будут продолжаться до полной локализации и ликвидации инфекции.

Напомним, как сообщал УНН, в Луганской области выявлен факт продажи в магазине мясной продукции, зараженной африканской чумой свиней.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, для борьбы с АЧС необходимо внести изменения в законодательство относительно идентификации животных.

Украинские Национальные Новости

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