На декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті введено карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Богатирській та Покровській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулиці Павла Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.
Рух на мостах - Північному, Південному та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту та мосту Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 23 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,05 грн/долар.