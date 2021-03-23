На Чернігівщині затримали злочинну групу за розбійний напад на лісничого
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Чернігівській області правоохоронці затримали групу злочинців, що планувала скоїти розбійний напад на лісничого. Проте операція не вдалась, оскільки в будинку жертви на зловмисників вже чекав підрозділ поліцейських. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
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"Поліцейські Чернігівської області за деякий час до самої події отримали оперативну інформацію про групу осіб, яка планувала скоїти розбійний напад на 55-річного лісничого водному з сіл Комарівської територіальної громади Ніжинщини. Тож в будинку чоловіка на озброєних зловмисників вже чекав спецпідрозділ КОРД", – розповів начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.
Деталі
Виявилось, що учасники злочинної групи – жителі Київської області, віком від 24 до 43 років. Двох зловмисників затримали в будинку, відразу вилучивши зброю, згодом – організатора злочинної операції, який намагався втекти. А сьогодні знайшли четвертого учасника в Києві.
Як зазначили поліцейські, слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений організованою групою осіб. Максимальна санкція покарання — 15 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування.
Доповнення
Під час спеціальної операції поліція Київської області затримала зловмисників за розбійний напад та викрадення людей.