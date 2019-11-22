На Черкащині викрили шахраїв, які постачали м’ясо до ліцею за завищеною ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Золотоніською прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом постачання м’яса державному навчальному закладу за завищеною ціною. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями фізичною особою-підприємцем у формі укладення додаткової угоди за договором про закупівлю товару за державні кошти щодо постачання курячого м’яса державному навчальному закладу, що призвело до неправомірної вигоди у формі зменшення обсягів закупівлі м’яса в 2019 році та його подальшої закупівлі за завищеною ціною, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Вивченням матеріалів установлено, що між професійним ліцеєм та ФОП укладено договір постачання товару, відповідно до якого постачальник взяв на себе зобов’язання забезпечити поставку курячого м’яса, а споживач - прийняти м'ясо й сплатити його вартість. Відповідно до умов договору строк його дії – до 31 грудня 2019 року.
Прокуратурою виявлено, що в подальшому, у вересні 2019 року між сторонами укладено додаткову угоду щодо збільшення ціни на м'ясо. Водночас, за даними Держстат України, у вересні 2019 року не спостерігалося подорожчання продажу сільгоспвиробниками тварин у живій масі.
На цей час досудове розслідування триває, у справі проводяться необхідні слідчі дії, слідчим і процесуальним керівником вживаються заходи щодо забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.
Хід слідства перебуває на контролі керівника Золотоніської місцевої прокуратури.
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