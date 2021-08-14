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На Черкащині автомобіль впав у річку: водій та пасажир загинули

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Городищі Черкаської області автомобіль злетів з дамби у річку, водій з пасажиром загинули. Про це інформують у пресслужбі поліції Черкащини, пише УНН.

Деталі

На місці події співробітники поліції з'ясували, що водій автомобіля Fiat, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїжджої частини на дамбі, після чого автомобіль потрапив у водойму.

Внаслідок аварії 35-річний водій та 40-річний пасажир загинули на місці. Обоє чоловіків жителі міста Черкаси. Інший пасажир – 36-річний місцевий житель не постраждав.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

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