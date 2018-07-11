На будівництво дитсадків та лікарень у 19 областях з ДФРР спрямують 1,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Уряд затвердив другий перелік інвестпрограм і проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. Це 288 проектів у 19 областях, на які спрямують 1,8 млрд грн. Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідного розпорядження, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіону.
“Уряд затвердив другий перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. Це 288 проектів, які фінансуватимуться на 1,8 млрд грн з ДФРР. Загалом вже затверджено 755 проектів на загальну суму — 5,8 млрд грн”, — повідомив Зубко.
Як уточнив він, ці кошти витратять на будівництво в регіонах дитсадків, шкіл, медичних закладів, розвиток спортивної інфраструктури, відновлення мостової та дорожньої інфраструктури, об’єктів водопостачання та водовідведення, проведення термомодернізації тощо.
Переважну більшість проектів планують завершити у 2018 році.
За словами Зубка, до розпорядження щодо фінансування за рахунок ДФРР включено проекти, які подали на розгляд 19 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області, а також КМДА.
Нагадаємо, області, які неефективно використовують кошти на будівництво та ремонт доріг, позбавлять частини фінансування.