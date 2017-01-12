Н.Мадуро звинуватив Б.Обаму в організації імпічменту екс-президенту Бразилії Д.Руссефф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Імпічмент Ділми Руссефф, відправленої у відставку з поста президента Бразилії, був організований за розпорядженням Барака Обами. Про це заявив у Манагуа президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає УНН з посиланням на Globovision.
“Саме Обама розпорядився змістити Ділму (Руссефф-ред.). Ви згадаєте про мої слова, коли з’являться документи, що стосуються цього перевороту, ви побачите, як він був організований посольством США”, — Сказав Н.Мадуро.
Нагадаємо, що 31 серпня 2016 року бразильські сенатори більшістю голосів підтримали ініціативу про імпічмент Ділми Руссефф, раніше тимчасово відстороненої від посади президента.