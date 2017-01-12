Н.Мадуро звинуватив Б.Обаму в організації імпічменту екс-президенту Бразилії Д.Руссефф

“Саме Обама розпорядився змістити Ділму (Руссефф-ред.). Ви згадаєте про мої слова, коли з’являться документи, що стосуються цього перевороту, ви побачите, як він був організований посольством США”, — Сказав Н.Мадуро.

Нагадаємо, що 31 серпня 2016 року бразильські сенатори більшістю голосів підтримали ініціативу про імпічмент Ділми Руссефф, раніше тимчасово відстороненої від посади президента.