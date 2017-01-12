Н.Мадуро обвинил Б.Обаму в организации импичмента экс-президенту Бразилии Д.Руссефф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Импичмент Дилма Руссефф, отправленной в отставку с поста президента Бразилии, был организован по распоряжению Барака Обамы. Об этом заявил в Манагуа президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает УНН со ссылкой на Globovision.
"Именно Обама распорядился сместить Дилму (Руссефф ред.). Вы вспомните о моих словах, когда появятся документы, касающиеся этого переворота, вы увидите, как он был организован посольством США ", - сказал Н.Мадуро.
Напомним, что 31 августа 2016 бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилма Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента.