Н.Корчак: ескперти Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі розпочали роботу

КИЇВ. 27 березня. УНН. Делегація експертів Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку, яка прибула в Україну в рамках Четвертого раунду моніторингу, почала свою роботу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Глава Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак, передає УНН.