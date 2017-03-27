Н.Корчак: ескперти Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі розпочали роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Делегація експертів Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку, яка прибула в Україну в рамках Четвертого раунду моніторингу, почала свою роботу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Глава Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак, передає УНН.
"Розпочався візит і робота делегації експертів Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку. В Україні експерти перебувають в рамках Четвертого раунду моніторингу", - написала Н.Корчак.
Як повідомляв УНН, представника НАЗК призначили координатором Стамбульського плану.