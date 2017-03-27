Н.Корчак: эскперты Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети начали работу

КИЕВ. 27 марта. УНН. Делегация экспертов Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, которая прибыла в Украину в рамках Четвертого раунда мониторинга, начала свою работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак, передает УНН.