Н.Корчак: эскперты Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети начали работу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Делегация экспертов Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития, которая прибыла в Украину в рамках Четвертого раунда мониторинга, начала свою работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак, передает УНН.
"Начался визит и работа делегации экспертов Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития. В Украине эксперты находятся в рамках Четвертого раунда мониторинга", - написала Н.Корчак.
Как сообщал УНН, представителя Назка назначили координатором Стамбульского плана.