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МЗС: за три роки Росія не виконала жодного пункту "Мінська-2"

МЗС: за три роки Росія не виконала жодного пункту "Мінська-2"

Київ • УНН

 • 8375 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Росія за три роки не виконала жодного пункту з комплексу заходів з імплементації мінських угод. Про це написала речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.

“12.02.15 — ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України”, — написала М.Беца.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час останньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що реалізація мінських угод зайшла в глухий кут.

12.02.15-ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод(2014). Жодного пункту РФ не виконала.РФ потрібна війна і дестабілізація Укр

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 февраля 2018 г.

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