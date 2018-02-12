МЗС: за три роки Росія не виконала жодного пункту "Мінська-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Росія за три роки не виконала жодного пункту з комплексу заходів з імплементації мінських угод. Про це написала речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.
“12.02.15 — ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод (2014). Жодного пункту РФ не виконала. РФ потрібна війна і дестабілізація України”, — написала М.Беца.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час останньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що реалізація мінських угод зайшла в глухий кут.
12.02.15-ухвалено Комплекс заходів з імплементації Мінських угод(2014). Жодного пункту РФ не виконала.РФ потрібна війна і дестабілізація Укр— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 февраля 2018 г.