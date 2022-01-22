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МЗС України викликало посла ФРН: деталі ситуації

МЗС України викликало посла ФРН: деталі ситуації

Київ • УНН

 • 19768 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. До Міністерства закордонних справ України було викликано посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен, інформує УНН.

Цитата

"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО", - йдеться в повідомленні.

Деталі

МЗС висловило також "глибоке розчарування" з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

Підкреслено, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії.

"Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі", - наголосили у відомстві.

Що було раніше

Голова Військово-морських сил Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах висловив думку, що "Крим ніколи не повернеться до складу України". У відповідь МЗС України зажадало спростувати ці слова і заявило, що вони підривають суверенітет і територіальну цілісність держави, а також "зусилля щодо деескалації ситуації у сфері безпеки в Європі".

Після цього Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування через рішення ФРН не постачати зброю Києву. Він подякував Берліну за підтримку та дипломатичні зусилля щодо врегулювання української кризи, які країна докладала починаючи з 2014 року, але наголосив, що поточні заяви Німеччини йдуть з ними "врозріз".

Кулеба додав, заяви влади ФРН про заборону на передачу Україні зброї та неможливість повернення Криму "не відповідають рівню" німецько-українських відносин та поточній ситуації в галузі безпеки. Сюди ж він відніс "вагання" щодо відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT.

Тим часом головнокомандуючого ВМС Німеччини викликали для бесіди в Міноборони і МЗС. Адмірал, у свою чергу, визнав помилковість своїх заяв.

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