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Крим пішов і ніколи не повернеться: уряд Німеччини прокоментував заяву головнокомандуючого ВМС

Крим пішов і ніколи не повернеться: уряд Німеччини прокоментував заяву головнокомандуючого ВМС

Київ • УНН

 • 43216 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Уряд Німеччини прокоментував слова головнокомандувача військово-морськими силами після появи відеозапису, в якому віце-адмірал заявив, що президент Росії Володимир Путін заслуговує на повагу і що Київ ніколи не поверне анексований Крим у Москви, інформує УНН.

Деталі

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах вибачився за свої "необачні" коментарі, опубліковані на YouTube та поширені в німецьких ЗМІ, і назвав їх помилкою.

У повідомленні в Twitter Шенбах заявив, що його зауваження під час дискусії в аналітичному центрі в Індії висловлюють особисту думку, а не офіційну позицію міністерства оборони.

Представник міністерства оборони в Берліні заявив, що ці зауваження не відображають позиції Німеччини ні за змістом, ні за формулюваннями.

"Адмірал Шенбах отримає можливість висловити свою думку начальнику оборони", - додав представник.

Що передувало

На відео Шенбах, говорячи англійською, каже, що Путін хоче, щоб Захід поводився з ним "на рівні очей".

"Чого він (Путін - ред) справді хоче, то це поваги" , — заявив Шенбах.

Шенбах визнав, що дії Росії в Україні необхідно вирішувати, але додав, що "півострів Крим пішов і ніколи не повернеться, це факт".

Слова Шенбаха тим самим суперечить спільній позиції Заходу, згідно з якою анексія Москвою півострова в України в 2014 році не може бути прийнятою і має бути скасована.

МЗС України закликало Німеччину публічно відкинути коментарі головнокомандувача ВМС.

Заява Шенбаха про те, що "Крим ніколи не повернеться до складу України" і що "російський президент заслуговує на повагу", може підірвати зусилля Заходу щодо деескалації ситуації, йдеться в заяві.

"Україна вдячна Німеччині за підтримку, яку вона вже надає з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля... Але нинішні заяви Німеччини розчаровують та суперечать цій підтримці та зусиллям", - про це у Twitter заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба.

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