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Крым ушел и никогда не вернется: правительство Германии прокомментировало заявление главнокомандующего ВМС

Крым ушел и никогда не вернется: правительство Германии прокомментировало заявление главнокомандующего ВМС

Киев • УНН

 • 43212 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Правительство Германии прокомментировало слова главнокомандующего военно-морскими силами после появления видеозаписи, в котором вице-адмирал заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает уважения и что Киев никогда не вернет аннексированный Крым у Москвы, информирует УНН.

Детали

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах извинился за свои "опрометчивые" комментарии, опубликованные на YouTube и распространенные в немецких СМИ, и назвал их ошибкой.

В сообщении в Twitter Шенбах заявил, что его замечания во время дискуссии в аналитическом центре в Индии выражают личное мнение, а не официальную позицию министерства обороны.

Представитель министерства обороны в Берлине заявил, что эти замечания не отражают позиции Германии ни по содержанию, ни по формулировкам.

"Адмирал Шенбах получит возможность высказать свое мнение начальнику обороны", - добавил представитель.

Что предшествовало

На видео Шенбах, говоря на английском, говорит, что Путин хочет, чтобы Запад вел себя с ним "на уровне глаз".

"Чего он (Путин - ред) действительно хочет, так это уважения" , — заявил Шенбах.

Шенбах признал, что действия России в Украине необходимо решать, но добавил, что "полуостров Крым ушел и никогда не вернется, это факт".

Слова Шенбаха тем самым противоречит общей позиции Запада, согласно которой аннексия Москвой полуострова у Украины в 2014 году не может быть принятой и должна быть отменена.

МИД Украины призвал Германию публично отвергнуть комментарии главнокомандующего ВМС.

Заявление Шенбаха о том, что "Крым никогда не вернется в состав Украины" и что "российский президент заслуживает уважения", может подорвать усилия Запада по деэскалации ситуации, говорится в заявлении.

"Украина благодарна Германии за поддержку, которую она уже оказывает с 2014 года, а также за дипломатические усилия... Но нынешние заявления Германии разочаровывают и противоречат этой поддержке и усилиям", - об этом в Twitter заявил министр МИД Дмитрий Кулеба.

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